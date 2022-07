ElecGear PS5 SSD Heatsink – es geht immer noch größer

Damit nicht genug, hat man auch weitere Optimierungen bei der Montage umgesetzt. Hier kam man zu dem Schluss, dass die serienmäßigen Schrauben die M.2-SSD nicht richtig im Speicher-Slot sitzen. Daher hat man eine neu gestaltete Befestigungsstruktur für die SSD umgesetzt, in dem an eine Standard-M.2-Schraube und eine Kupferscheibe zur Höhenverstellung der SSD beilegt.

Durch die zahlreichen Kühlrippen und der sanften Nutzung der Luftzirkulation, die vom PS5-Hauptlüfter angesaugt wird, gewährt man eine hohe Kühl-Performance, in dem man das stromlinienförmige Profil in den mittleren Space der PS5-Chassis einpasst.

