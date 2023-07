ESRB strebt Altersüberprüfung per FaceScan an

„Bei der Durchführung einer neuen Altersschätzung extrahiert das System die Teile des Bildes, die ein Gesicht enthalten, und nur diese Teile des Bildes werden auf übereinstimmende Muster analysiert. Um Muster abzugleichen, führt jeder Knoten in Yotis neuronalem Netzwerk eine mathematische Funktion auf die Pixeldaten aus und gibt das Ergebnis an Knoten in der nächsten Schicht weiter, bis schließlich auf der anderen Seite eine Zahl entsteht. Die einzigen Eingaben sind die Pixel des Gesichts im Bild und die einzigen Ausgaben sind Zahlen. Basierend auf einer Überprüfung der Zahlenmuster erstellt das System eine Altersschätzung.“

