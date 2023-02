EU-Behörden legen offiziell Einspruch gegen Activision-Übernahme ein

Neben der EU ist auch die amerikanische FTC äußerst skeptisch, was diesen Deal betrifft. Eine finale Übernahme scheint also alles andere als sicher.

Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt, an dem EU-Behörden zu dieser Entscheidung kommen, denn erst in der vergangenen Woche wurde Sonys Jimy Ryan zu einer weiteren Anhörung vorgeladen. Microsoft wirft Sony zugleich vor, dass sie nicht ganz ehrlich sind, nur um diesen Deal zu verhindern.

„Der Schritt erfolgt, nachdem die EU im November eine eingehende Untersuchung des Deals eingeleitet und festgestellt hat, dass Microsoft in Zukunft möglicherweise Anreize erhält, den Zugang zu Activisions beliebter „Call of Duty“-Marke zu blockieren.“

Während der Inhalt des aktuellen Schreibens ( via Politico ) im Detail noch unklar ist, geht man davon aus, dass darin eine formelle Warnung an Microsoft ausgesprochen wird, dass man den geplanten Deal in dieser Form nicht genehmigen wird.

