Gran Turismo 8 Entwicklung offenbar gestartet

Gran Turismo 7 wurde von Beginn an für PlayStation VR2 mit entwickelt, das in nativen 4K bei 60fps läuft. Diese werden mit PS VR2 auf bis zu 120fps gepusht, um ein möglichst angenehmes Spielerlebnis zu gewährleisten. Inbesondere hat man darauf geachtet, dass Motion-Sickness und Unwohlsein nicht mehr vorkommen werden, sobald man hinter dem Lenkrad sitzt.

Zwar wird Gran Turismo 8 nicht namentlich erwähnt, was anderes hat Polyphony Digital bisher aber auch nicht groß gemacht, außer an dieser Serie zu arbeiten.

„Eigentlich gibt es ein Thema. Ich fange an, zum nächsten zu rennen, aber ich kann es noch nicht sagen. Schade, dass ich nicht so viel reden kann (lacht).“

