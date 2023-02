MADiSON VR für PlayStation VR2 bestätigt

Eindrücke zur PlayStation VR2 Version liefert der nachfolgende Trailer, sowie zum Spiel selbst das damalige Review . Darüber hinaus hat Perp Games eine ganze Reihe an Spielen in der Pipeline, die für PlayStation VR2 erscheinen. Diese werden im Showcase weiter unter vorgestellt.

„MADiSON ist unsere Leidenschaft und wir haben unser Herz und unsere Seele in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, das euch wirklich erschrecken und eure Perspektiven herausfordern wird. Unsere Reise war unglaublich, geleitet von der Leidenschaft unserer erstaunlichen Fangemeinde. Daher jetzt freuen wir uns sehr ankündigen zu können, dass wir MADiSON für PlayStation VR2 veröffentlichen werden und unser Spiel so vielen weiteren Fans von Psycho- und Survival-Horror zugänglich machen können.“

MADiSON stellt die Spieler vor die Frage, was würde man tun, wenn mamn in einem dunklen Raum aufwacht, mit blutverschmierten Händen – eure Schwester und Mutter wurden massakriert?

