Ex-Microsoft Manager lobt Sony für ihre „Kracher“ Spiele

Sony wird weiterhin für ihre fantastischen Spiele gelobt, wie inzwischen ein Ex-Microsoft Manager zugibt. Er habe alle Hand zu tun, um diese aufzuholen.

Diese lobenden Worte sind derzeit von Mike Yabbra zu hören, der zuletzt als President bei Blizzard und davor bei Microsoft direkt tätig war und maßgeblich an der Übernahme von Activision / Blizzard mitgewirkt hat. Im Januar gab Yabbra sein Ausscheiden aus dem Unternehmen bekannt, der seitdem offenbar seine Zeit damit verbringt, die ganzen PlayStation-Spiele aufzuholen.

Sony-Spiele sind echte „Kracher“

Von diesen zeigt er sich überaus begeistert und bezeichnet sie als „Kracher“, mit denen Sony jedes Mal aufs Neue abliefert. Spezifische Titel werden von ihm leider nicht genannt. In einem Tweet auf X liest sich das wie folgt:

„Ich möchte nur den Rückstand an Spielen aufholen. Seid nicht böse, PlayStation macht Banger, feiert es. Sie versprechen weniger und liefern mehr – genau das, was sie in der Spieleabteilung seit Jahren tun.“

Die Meinung von Yabbra wird in der Community überaus geschätzt, der nicht der klassische Manager hinter einem Schreibtisch war, sondern sich als Gamer durch und durch verstand. Dies zeigte er auch immer wieder nach außen hin, veranstaltete eigene Streaming-Events und wusste somit genau, was die Spieler wollen.

Was Yabbra als Nächstes in Angriff nimmt, außer die ganzen PlayStation-Spiele nachzuholen, ist weiterhin nicht bekannt. Interessant wäre allerdings, ob er sich genau so auch zu PlayStation-Spielen geäußert hätte, solange er noch für Microsoft tätig war. Vermutlich nicht.

Microsoft setzt auf Third-Party

Die neue Ausrichtung von Microsoft ist inzwischen bekannt, die sich mehr auf Third-Party-Veröffentlichungen konzentrieren und ihre eigenen Spiele für PS5 und Switch veröffentlichen. Den Anfang machten Hi-Fi Rush und Pentiment, während Sea of Thieves in wenigen Tagen folgt. Der Erfolg von Sea of Thieves soll am Ende darüber entscheiden, ob mehr Microsoft-Spiele für PS5 folgen.