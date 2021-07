F1 2021 – Launch Trailer & Fahrerwertungen verfügbar

Wenige Tage vor dem Start der virtuellen Formel 1-Season in F1 2021 zeigen EA und Codemasters den offiziellen Launch Trailer, sowie wurden die finalen Fahrerwertungen enthüllt.

F1 2021 feiert in diesem Jahr nicht nur sein Next-Gen Debüt, sondern bietet auch einen neuen Story-Modus sowie einen erweiterten Karriere-Modus mit einer Zwei-Spieler-Option und drei neue Rennstrecken – Portimão, Imola und Jeddah – die allen Spielern kostenlos als Post-Launch-Inhalte zur Verfügung stehen werden.

Im neuen Story-Modus „Braking Point“ arbeiten sich die Spieler von der Formel 2 in die spannende Welt der Formel 1 hoch. Der erweiterte Karriere-Modus führt eine Zwei-Spieler-Option ein, mit der Freunde online entweder gemeinsam oder in gegnerischen Teams synchrone Rennsessions austragen können. Der Karriere-Modus führt zudem den Echtsaison-Start ein, der es den Spielern gestattet, ihre Karriere mit einem beliebigen Rennen der bereits ausgetragenen Saison zu beginnen, wobei die Fahrer- und Konstrukteurswertungen dieses Zeitpunkts übernommen werden.

Die finalen Fahrerwertugen

Zudem ist nun auch die komplette Liste der Fahrerwertungen für F1 2021 enthüllt. Die dynamischen My Team-Wertungen, die während der Saison aktualisiert werden, geben die Echtwelt-Leistungen der jeweiligen Piloten wieder. Durch die Analyse diverser Datensätze erhalten die Fahrer Punkte anhand von vier Faktoren, aus denen sich ihre Gesamtwertung ergibt: Erfahrung, Fahrtechnik, Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit. Die Liste findet ihr auf der offiziellen Seite von Codemasters.

In My Team, dem Fahrer-/Eigentümer-Modus von F1 2021, stellen die Spieler ihr eigenes Team auf und wählen einen Teamkollegen aus den aktuellen F2- und F1 -Märkten, um das 11. Team der Startaufstellung zu bilden. Die Spieler müssen den Ruf ihres Teams über mehrere Saisons hinweg aufbauen, um die besten Profis in ihr Team holen zu können.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton und der aktuelle Spitzenreiter der Fahrer-WM, Max Verstappen, führen die Wertungstabelle mit 95 Punkten an. Doch es stehen noch viele Rennen aus – zu welchen Veränderungen wird es im Laufe der Saison kommen?

F1 2021 erscheint am 16. Juli