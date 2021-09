F1 2021 – Portugiesischer Grand Prix von Portimao startet heute

EA und Codemasters starten heute mit dem portugiesischer Grand Prix von Portimao in F1 2021. Dieser steht allen Spielern als kostenloser Content zur Verfügbar.

Damit finden gleichzeitig auch aktualisierte Performance-Daten den Weg ins Spiel, die die Saison 2021 besser wiedergeben und der Aston Martin-Sicherheitswagen als Ergänzung zum vorhandenen Mercedes AMG GT R hinzufügen.

Portimao ist dabei nur die erste von drei Strecken, die dem F1-Kalender der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 hinzugefügt werden. Durch das kostenlose Update können die Spieler die Geschichte nach Lewis Hamiltons Sieg im Mai neu schreiben. Imola, der Schauplatz von Max Verstappens erstem Saisonsieg, wird im Oktober verfügbar sein, gefolgt von Jeddah im November, das als vorletztes Rennen der Saison sein Debüt feiert.

Weitere Updates für den Rest der F1- und F2-Saisons folgen:

13. September 2021 Aktualisierte Performance-Daten Portimao Neuer Aston Martin-Sicherheitswagen Kostenlose Testversion für Xbox und PlayStation

Oktober 2021 Imola F1 Sports-Update

November 2021 Jeddah-Straßenstrecke F2 Saison 2021



„Wir freuen uns, unsere erste kostenlose Strecke zu veröffentlichen und unsere Spieler über das zu informieren, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt“, so Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „Unsere Kunden haben uns wissen lassen, wie gespannt sie darauf sind, die neuen Strecken der Saison 2021 zu erleben. Jeddah wird dabei ein echtes Highlight sein, das wenige Wochen vor seinem F1-Debüt im Dezember erhältlich ist.“

F1 2021 Testversion

Ab sofort können Xbox- und PlayStation-Spieler auch die neue Testversion zu F1 2021 ausprobieren, steht ab sofort in den digitalen Stores zum Download bereit steht. Die Trial ermöglicht es, die Eröffnung von Braking Point parallel zu einem Grand Prix in Monza und dem Eröffnungswochenende von My Team zu erleben.

Eindrücke aus F1 2021 gibt es in unserem aktuellen Review zum Spiel.