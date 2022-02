Fall Guys – Mid-Season Update bringt vollständiges Crossplay

Mediatonic hat das Mid-Season Update für Fall Guys: Ultimate Knockout veröffentlicht, das die vollständige Crossplay-Unterstützung mit sich bringt. Zudem befinden sich die Versionen für Xbox und Switch in der finalen Phase der Entwicklung.

Mit dem Crossplay-Support ist es nun möglich, gemeinsam Fall Guys zu spielen, unabhängig davon, ob man auf PC oder PlayStation unterwegs ist. Bislang waren hier nur plattformübergreifende Lobbys in Custom Shows möglich, nun steht jede Playlists via Crossplay zur Verfügung – von Squads über Duos bis hin zu Main Show und mehr.

Sweet Thieves kehrt bald zurück

Außerdem gibt es einige Neuerungen bei Sweet Thieves. Unter diesem neuen Namen kommt Sweet Thieves in naher Zukunft ins Spiel. Diese Runde ist in zwei Spielertypen aufgeteilt: Diebe und Wächter. Während die Diebe durch das Level navigieren, um Süßigkeiten zu sichern und zu stehlen, müssen Wächter sie finden und festnehmen und die Diebe schließlich ins Gefängnis schicken, die sich jedoch auf Knopfdruck gegenseitig befreien können. Mit Laufen kommt außerdem eine neue Spielmechanik dazu, um sich an gegnerische Bohnen heranschleichen zu können.

Ansonsten bringt das Mid-Season Update noch einige Korrekturen mit sich, die man auf der offiziellen Webseite nachlesen kann.