Fall Guys: Ultimate Knockout – Season 5 wohl mit PlayStation Outfits

Um Fall Guys: Ultimate Knockout ist es seit einiger Zeit ruhig, das sich derzeit noch in der Season 4 befindet. Ein aktueller Leak gibt heute allerdings einen Ausblick darauf, was wohl in der Season 5 ansteht.

Demnach dreht sich hier vieles um die Marke PlayStation und deren ikonische Charaktere, die mit speziellen Ouftfits ausgestattet werden, darunter zu Nier Automata, Rachtet & Clank, Astrobot, Kena: Bridge of Spirits, sowie Spelunky. Bilder dazu kursieren derzeit auf ResetEra, die wir hier angehängt haben.

Auch das Thema der Season 5 ist wohl schon durchgesickert, das sich passend zu den Temperaturen um ein tropisches Dschungel-Thema dreht. Insofern sind hier brandneue Levels, Variationen und mehr zu erwarten.

Offizielle Details zur Fall Guys Season 5 werden in Kürze erwartet.

Fall Guys bald im WOW! PODS Lineup

Darüber hinaus haben Devolver Digital und Mediatonic bestätigt, dass es die putzigen Fall Guys bald im WOW! PODS Lineup geben wird. Damit wanken Fall Guys’ beliebte bunte Böhnchen ins Rampenlicht der neuen WOW! PODS Sammelkollektion. Die Produkte werden mit dem einzigartigen “Wow! Stuff”-Patent, der “Swipe to Light”-Funktion, versehen sein, sodass sie unter UV-Licht geheimnisvolle Symbole offenbaren.

Wow! Stuffs Mitbegründer und Head of Licensing Kenny McAndrew kommentierte:

“Fall Guys ist ein phänomenaler Hit und die Charaktere werden von tausenden Spielenden auf der ganzen Welt geliebt. Fall Guys passt perfekt in unsere Ethik, sicher zu stellen, dass WOW! PODS den Fandurst von Fans charakterstarker Marken befriedigt.”

Ab dem 01. September könnt ihr euch die WOW! PODS zu Fall Guys zu Hause ins Regal stellen, die je 14,99 EUR kosten werden.