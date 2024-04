Fallout 76 gibt es derzeit mit sattem Rabatt & eine Woche lang gratis

Die Fallout TV-Adaption bei Amazon Prime wird auch mit Fallout 76 gefeiert, das derzeit mit einem satten Rabatt erhältlich ist. Vorher lässt sich das MMO eine Woche lang kostenlos ausprobieren.

Das komplette Wochenende und noch bis zum 18. April findet eine Free Trial-Phase in Fallout 76 statt. Dies umfasst die neuesten Content-Updates, einschließlich America’s Playground, das erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Voraussetzung ist allerdings ein PlayStation Plus Abo, da Fallout 76 hierzulande erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Andernfalls werden 25 Cent für den Download fällig. Das Ganze findet ihr im PlayStation Store.

Das bietet America’s Playground

Mit America’s Playground können Spieler nach Atlantic City zurückkehren und dort die Stadt frei erkunden und neue Quests erleben, die sie an Orte in Atlantic City und Appalachia führen. In Atlantic City müssen sie sich der Bedrohung durch die Überwucherten stellen, die das überflutete Stadtzentrum zu überrennen drohen.

Die Russo-Familie hat in Appalachia die Mottenmann-Kultisten aus dem Ingram-Anwesen vertrieben und das Gebäude in einen Nachtclub umgewandelt. Hinter ihrer neuen, glamourösen Fassade verbergen sich jedoch einige finstere Geheimnisse. Die Russos benötigen dringend Hilfe.

Fallout 76 mit 80 % Rabatt

Wer am Ende von Fallout 76 überzeugt ist, kann anschließend von einem satten Rabatt beim Kauf des Hauptspiels profitieren. Bis zu diesem Tag kostet Fallout 76 nur 7,99 EUR, was einem Rabatt von 80 % Prozent entspricht. So günstig war das Spiel selten zu haben. Das Angebot gilt auf PS5 bis zum 24. April 2024.

Parallel ist ab sofort die neue Amazon Prime-Serie mit 8 Folgen verfügbar, die eine eigene Geschichte im Fallout-Universum und aus dem Vault 33 erzählt (unsere Vorschau). Fans und Besitzer von Fallout 4 können sich zudem in Kürze auf das PS5- und Xbox Series X|S Upgrade freuen, das ebenfalls kostenlos angeboten wird. Mehr Fallout geht quasi gar nicht.