Fallout 76 startet mit Fallout Worlds, das ist neu

Bethesda erinnert heute noch einmal an den Start von Fallout Worlds in Fallout 76, das Spielern das Kreieren von benutzerdefinierten Welten erlaubt.

Mit Fallout Worlds können sie nun ihr ganz eigenes Appalachia erschaffen und mit bis zu sieben Freunden teilen. Zu diesen Einstellungen gehören z. B. Kampf- und C.A.M.P.-Regeln, Wettereffekte und visuelle Filter. Hier eine kleine Auswahl:

Gegner/Kreaturen spawnen in der Nähe

Glücklicher Erbauer: Plattformen und Strukturen können in zuvor gesperrten Bereichen errichtet werden und das Höhenlimit kann angepasst werden.

Unbegrenzte Munition: Zusammen mit der Option „kein Nachladen“ ist ein Sperrfeuer der Zerstörung garantiert.

Wettereffekte: Fügt Nebel, Strahlung oder sogar Quanten-Stürme hinzu.

Personalisiertes Gameplay: Hier werden PvP-Regeln und die Schwierigkeit angepasst.

Schwerkraft: Ragdoll-Physik und Sprunghöhe können hier angepasst und der Fallschaden deaktiviert werden.

Öffentliche Welten

Öffentliche Welten stehen allen Fallout 76-Spieler zur Verfügung, die von den Bethesda Game Studios handgefertigt sind und zeigen, was mit den verschiedenen Einstellungen von benutzerdefinierten Welten alles möglich ist. Das gibt Spielern die Möglichkeit, Appalachia mal ganz anders zu erleben. Die Welten drehen sich immer um ein bestimmtes Thema und werden regelmäßig gewechselt, damit Spieler an abwechselnden Einstellungskombis auch Spaß haben.

Spieler können dann zum Beispiel ihren Charakter aus dem Abenteuermodus in eine öffentliche bzw. benutzerdefinierte Welt übertragen, allerdings bleibt der Charakterfortschritt weltspezifisch. Was der Charakter in einer öffentlichen bzw. benutzerdefinierten Welt erlebt, wirkt sich nicht auf den Abenteuermodus aus.

Zusammen mit dem Fallout-Worlds-Update beginnt zudem eine brandneue Saison mit neuem Spielbrett und neuen Belohnungen: Die Unaufhaltsamen vs. die Teuflischen! Weitere Infos zu Fallout Worlds und dem Update generell gibt es hier und hier.