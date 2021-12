Far Cry 6 – Crossover-Mission mit Danny Trejo erschienen

Nach dem versehentlichen Frühstart vor einigen Wochen, ist jetzt ganz offiziell die Crossover-Mission mit Danny Trejo in Far Cry 6 verfügbar. Zudem ist nun auch die Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition verfügbar.

Das Crossover bietet den Spielern zwei Missionen, in denen sie mit Danny Trejo zusammenarbeiten müssen. Die Missionen können alleine oder zu zweit im Koop-Modus gespielt werden. Dazu erwartet euch:

“Danny & Dani gegen Alle”, eine neue yaranische Geschichte, in der verhindert werden muss, dass Antón Castillos Truppen Dannys Vorhaben zerschmettern. Dieser plant nämlich nach Yara zu kommen, um seine weltberühmten leckeren Tacos an die hungernde Bevölkerung zu verteilen.

eine neue yaranische Geschichte, in der verhindert werden muss, dass Antón Castillos Truppen Dannys Vorhaben zerschmettern. Dieser plant nämlich nach Yara zu kommen, um seine weltberühmten leckeren Tacos an die hungernde Bevölkerung zu verteilen. Der sechste und letzte Sondereinsatz, “Malagua”. Nach Abschluss der Mission “Danny & Dani gegen alle“ revanchiert sich Trejo, indem er sich den Spieler:innen anschließt. Es gilt Studierenden zu helfen, die gegen das Militär von Antón protestieren, welches die chemische Waffe (PG-240X) in Yara einsetzt.

Obendrauf ist auch das Danny Trejo-Paket verfügbar, mit dem man seine Charaktere mit neuen Ausrüstungsgegenständen ausstatten kann, darunter Trejos charakteristisches Outfit aus dem echten Leben sowie seinen Taco-Truck.

Far Cry 3: Blood Dragon

Schon länger angekündigt ist Far Cry 3: Blood Dragon, das noch einmal als Classic Edition erschienen ist. Darin tauchen Spieler in eine retro-futuristische Open-World im Stil der 1980er Jahre ein, in der die Erde von einem Atomkrieg verwüstet wurde.

Als Sergeant Rex Colt, ein hochmodernes Mark-IV-Cyber-Commando, müssen Spieler:innen die Menschheit vor einer bedrohlichen Armee wild gewordener Killer-Cyborgs, mutierter Wissenschaftler, Cyberhaie und bösartiger Blutdrachen retten, die Laser aus ihren Augen schießen!

Alle neuen Inhalte sind als Teil des Far Cry 6 Season Pass erhältlich.