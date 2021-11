Far Cry 6 – Gameplay-Szenen aus dem Vaas: Wahnsinn-DLC

In dieser Woche erscheint der erste große DLC für Far Cry 6, mit dem der frühere Antagonist Vaas zurückkehrt. Eindrücke aus Vaas: Wahnsinn gibt es vorab im Gameplay-Video.

Im DLC nimmt abermals dessen Rolle in einem brandneuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder auf. Dazu startet man mit nichts weiter als einer Pistole, um sich zu verteidigen. Ihr müsst neue Waffen finden und Power-Ups freischalten, um stärker zu werden und tiefer in die Abgründe von Vaas‘ Psyche einzudringen.

Vaas Wahnsinn verspricht noch mehr intensive Action, eine spannende Geschichte und die einzigartige Gelegenheit, Vaas‘ Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe besser zu verstehen. Weitere Bösewichter vergangener Far Cry-Spiele folgen:

„Im Laufe der drei DLC-Veröffentlichungen können die unterschiedlichen Bösewichte verkörpert werden und Spieler erleben den Kampf gegen die Schrecken der jeweiligen Psyche hautnah mit. Dies geschieht durch das brandneue Die and Retry-Erlebnis, welches durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen.“

Ubisoft