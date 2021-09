FIFA 22 – Deep Dive zu VOLTA-Football, keine Demo geplant

EA blickt heute auf den VOLTA Football-Mode in FIFA 22, der auch in diesem Jahr mit einigen Neuerungen aufwartet.

Diese umfassen in FIFA 22 neue Skills, eine neue Skill-Anzeige, noch mehr Vielfalt und große Spielmomente, sowie neue Spezial-Fähigkeiten und zeitlich begrenzte Partyspiel-Turniere. Darüber hinaus kann man sich im gesamten Jahresverlauf mit VOLTA-SAISONS auf neue Inhalte freuen.

VOLTA-Football wird diesmal so gestaltet, dass es sich von der Atmosphäre und von der Spielweise her von allen anderen FIFA-Modi unterscheidet. Dafür wurde unter anderem eine trickreiche Spielweise priorisiert und mit jeder Menge Flair ergänzt, was unter anderem zur Erstellung des neuen Skill-Anzeigesystems geführt hat.

Mit den Spezial-Fähigkeiten gibt es zudem eine neue Spielmechanik. welche die Spannung des Gameplays erhöhen und euch mehr Kontrolle darüber geben soll, wie ihr das Spiel beeinflussen könnt.

„Wir wollten euch noch stärker dafür belohnen, wenn ihr in die Zweikämpfe geht. Daher haben wir die Chancen eines erfolgreichen Zweikampfs erhöht und die Verteidigerausweichlogik verbessert. So könnt ihr Spezialbewegungen ausführen, ohne in den Verteidiger hineinzulaufen oder von ihm gebremst zu werden. Wir wissen natürlich auch, dass die Bandenpässe enormes Potenzial hatten, aber die Banden boten nicht genug Konstanz und ihr Einsatz lohnte sich daher nicht immer. In diesem Jahr hat unser Team die Banden noch lohnender gestaltet, sodass ihr eine weitere Methode erhaltet, Pässe um die Abwehr herum zu spielen. Freut euch beispielsweise auf Scorpion-Kick-Pässe über die Bande! Wow!“ EA

Das vollständige Special zu Volta-Football gibt es unter diesem Link. FIFA 22 erscheint am 01. Oktober 2021, eine Demo wird es auch in diesem Jahr nicht geben.