PlayStation Showcase – Sony trumpft mit spektakulärem PS5 Line-Up auf

Nach über einem Jahr ließ sich Sony zu einem neuen PlayStation Showcase hinreißen, der am gestrigen Abend zahlreiche Spiele enthüllte und spektakuläre Aussichten auf das kommende PS5 Line-Up in Aussicht stellt.

Neben einer kleinen Ansprache von PlayStation CEO Jim Ryan, der dabei nicht zu wenig versprochen hat, zündete man mit dem Star Wars: Knights of the Old Republic Remake auch gleich die erste Bombe. Zwar wurde dessen Entwicklung schon länger vermutet, die Ankündigung dazu kam jetzt aber doch überraschend.

Auch Marvel-Fans können sich weiterhin über Nachschub freuen. Mit Marvel’s Spider-Man 2 wurde nicht nur eine direkte Fortsetzung (samt Venom) angekündigt, auch der blutrünstige Wolverine bekommt seinen ganz eigenen Auftritt auf PS5. Abgerundet wird das Marvel-Paket schon bald mit Marvel’s Guardians of the Galaxy, das im Oktober erscheint.

2022: ein Jahr voller Blockbuster

Das kommende Jahr scheint zudem ein echtes Blockbuster-Jahr zu werden. Neben Forspoken von Square Enix darf man sich hier unter anderem auf God of War Ragnarök und Gran Turismo 7 von Sony freuen. Von Rockstar kommt im März außerdem die PS5-Version zu GTA 5 und GTA Online, das sich somit noch einmal verschiebt. Nathan Drake und Chloe Frazer machen die PS5 in den Uncharted-Remasters noch einmal unsicher, und Open-World-Erkunder sollten einen Blick auf das malerische Tchia werfen.

Aber auch 2021 hat noch den ein oder anderen Titel zu bieten. Überraschend kam hier die Ankündigung von Bloodhunt, ein Battle Royale-Game im Vampire-Universum. Ebenfalls in diesem Jahr erscheint noch Alan Wake Remastered und Deathloop von Bethesda in wenigen Tagen.

Alle Ankündigungen vom PlayStation Showcase haben wir hier noch einmal zusammengefasst, inkl. Trailer, Release-Dates & mehr.

2022 startet die PS5 damit so richtig durch. Eine kleine Zusammenfassung gibt es ergänzend auch im folgenden Sizzle-Trailer.