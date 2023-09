Final Fantasy 16 – Premium-Erweiterung offiziell angekündigt

Eindrücke aus dem Hauptspiel an sich gibt es in unserem Review zu Final Fantasy XVI .

Dafür ist ab sofort ein kostenloses Update für Final Fantasy 16 verfügbar, das neue Waffen-Slins und Outfits für Clive, Jill, Torgal, Ambrosia und Joshua umfasst und zwischen denen man jederzeit hin und her wechseln kann. Damit lässt sich das Aussehen von Clives Waffe in das Aussehen jeder anderen Klinge aus eurem Besitz ändern und gleichzeitig die Werte der aktuell ausgerüsteten Waffe beibehalten.

„Seit der Veröffentlichung des Spiels sind etwas mehr als zwei Monate vergangen und wir haben enorm viel Feedback von Spielern auf der ganzen Welt erhalten,“ so Yoshida. „Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir so viel Feedback und Reaktionen von unserer Community der Final Fantasy XVI-Spieler gesehen. Was jedoch besonders deutlich zum Ausdruck kam, war der Wunsch der Menschen, mehr von Valistheas Geschichte zu sehen und mehr Zeit mit ihren Bewohnern zu verbringen. Um dem gerecht zu werden, hat das Entwicklungsteam mit der Arbeit an zwei kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalten begonnen.!

In einer Message von Producer Naoki Yoshida spricht dieser noch einmal über die jüngsten Änderungen an Final Fantasy 16 und die kommenden Pläne für das Rollenspiel, zu denen die Arbeiten an zwei Premium-Erweiterungen gehören.

