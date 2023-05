Final Fantasy 16 ist so perfekt, dass es keinen Day One-Patch braucht

Was früher unmöglich war, gehört heute eigentlich schon zum guten Ton: Spiele werden in einem unfertigen Zustand ausgeliefert und dann am Erscheinungstag mit einem umfangreichen Day One Patch fertiggestellt. Nicht selten kommt es dabei zu weiteren Komplikationen und schon haben wir den nächsten Katastrophen-Release. Soweit soll es bei Final Fantasy 16, das am 22. Juni für PS5 erscheint, nicht kommen. Der Titel soll fertig sein und kein Update mehr benötigen.

Final Fantasy 16 ist einfach fertig?

Zugegeben, das klingt erstmal nicht so, als wäre es eine News wert. Schaut man sich aber die Entwicklung der Branche in den letzten Jahren an, sieht die Sache schon wieder anders aus. Day One -Patches, die teilweise so groß sind wie die eigentlichen Spieldateien, sind keine Seltenheit. Viele Entwickler scheinen auch dazu übergegangen zu sein, die Qualitätskontrolle direkt auf nach den Release zu legen und einfach die zahlende Kundschaft für sie nach Fehlern und Bugs suchen zu lassen. Ob man das jetzt clever oder dreist findet, ist natürlich jedem selbst überlassen.

Alleine deswegen lohnt es sich, Final Fantasy 16 als Gegenbeispiel anzuführen. Auch wenn hier natürlich noch alles offen ist. Aktuell wird aber laut Hiroshi Takai, dem Game Director an keinem Update gearbeitet. Einerseits ist das Team wohl zufrieden mit dem Zustand des Spiels. Andererseits vertreten Takai und Producer Naoki Yoshida die Meinung, das ein Spiel fertig sein sollte, bevor es ausgeliefert wird.

Das wird unter anderem dadurch möglich, da Final Fantasy 16 bereits im März den Gold-Status erreicht hat.

Eine kleine Hintertür gibt es aber natürlich trotzdem noch. So testen alle Teammitglieder das Spiel wohl den ganzen Tag und suchen dabei auch nach Fehlern, die im Fall der Fälle dann doch noch mit einem Patch ausgebügelt werden könnten. So oder so handelt es sich aber um gute Neuigkeiten für alle Fans von Final Fantasy 16 und generell guter Spiele. Finanziell mag es sich zwar lohnen, ein Spiel einfach unfertig auf den Markt zu werfen, einen guten Ruf bewahrt man sich so allerdings nicht.