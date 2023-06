Final Fantasy IX Remake wird mehr als nur ein Remaster – Gerücht

Dass sich tatsächlich ein Remake zu Final Fantasy IX in Arbeit befindet, ist alles andere als neu. Schon im Januar sagte Square Enix Producer Yoshinori Kitase, dass man auf eine große Ankündigung hin arbeitet. Befeuert wurden die Gerüchte von dem damaligen Nvidia-Leak, wo der Titel ebenfalls auftauchte und der sich in Teilen bereits bewahrheitet hat.

Seit einigen Tagen geht das Gerücht um, wonach Square Enix an einem Remake zu Final Fantasy IX arbeitet. Dieses wurde von unterschiedlichen Quellen und Insidern in Umlauf gebracht, denen jetzt weitere Details folgen.

