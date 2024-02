Final Fantasy VII Rebirth: Fehlerhafte Discs, Pre-Load & Day One Patch

Moderiert von der Modedesignerin und Final Fantasy-Fan Melissa Lee teilen Felix Mayer (Cloud), Eleni Möller-Architektidou (Yuffie) und Patrick Keller (Zack) in einer Gesprächsrunde Anekdoten aus den Sprachaufnahmen, persönliche Geschichten und Erinnerungen, ihre Verbindung zu den geliebten Final Fantasy-Charakteren und dem Franchise sowie interessante Einblicke in die Arbeit als Synchronsprecher.

Square Enix schreibt hier: „Sie können mit dem Spielen von Final Fantasy VII Rebirth beginnen, indem sie das Spiel in der folgenden Reihenfolge in ihre PlayStation5 einlegen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, aber bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.“

Mit all den Änderungen sollte ein möglichst glatter Launch am morgigen Donnerstag über die Bühne gehen.

Gleichzeitig ist damit der erste Patch 1.010 verfügbar, der ein paar inhaltliche Änderungen am Spiel vornimmt. Der offizielle Changelog spricht von einem Bug, der in seltenen Umständen einen Fortschritt des Spiels verhindern kann. Zudem wurden damit kleinere Textfehler behoben, sowie visuelle Aspekte im Performance-Modus korrigiert. Gleichzeitig ist der Patch notwendig, um den Bonus aus der Final Fantasy VII Rebirth Demo im Hauptspiel zu erhalten.

Bei Square Enix laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für den Release von Final Fantasy VII Rebirth in dieser Woche. Ab sofort ist der Pre-Load und der Day One Patch verfügbar, während die Disc-Version fehlerhaft daher kommt.

What do you think?