Final Fantasy VII Remake Intergrade trotz PlayStation Plus für PS5 Käufer nicht verfügbar

Das gleiche Problem betrifft nach wie vor diejenigen, die damals ein Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version vorgenommen haben. Diese können bis heute nicht auf die Zusatzepisode zugreifen und Sony scheint auch nicht wirklich gewillt zu sein, sich um dieses Problem zu kümmern. Letztendlich hängt es wohl irgendwo an den verschiedenen Upgrade-Bedingungen, die damals schon zum Chaos führten. Alleine der PlayStation Store für mehrere unterschiedliche Versionen, mal zum Kauf, mal als Teil von PlayStation Plus, dann eine Demo-Version usw.

