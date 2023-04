Final Fantasy XVI – Massig neue Gameplay-Szenen & Easy Mode enthüllt

Dabei wird der Protagonist Clive wird im Laufe des Spiels auf viele verschiedene Arten von Monstern, Kreaturen und sogar Dominants treffen, die teils gigantisch ausfallen. Parallel dazu absolviert man Unmengen an Nebenquests, kann Shops aufsuchen, den Arcade-Modus und vieles mehr ausprobieren. Letzteres weckt spannende Erinnerungen an die 16-Bit Ära der Final Fantasy-Serie.

Los ging es mit dem State of Play-Trailer, der neue Charaktere, Eikon-Battles, Boss-Fights, Story-Sequenzen und Einblicke in die Welt von Valisthea erlaubte. Im anschließenden Gameplay-Overview wirft man einen umfassenden Blick auf einige der Umgebungen, die man in Final Fantasy XVI und in Valisthea durchqueren wird.

Beim heutigen State of Play konnte man ausführliche Eindrücke zu Final Fantasy XVI sammeln, zu dem Square Enix über 20 Minuten an Gameplay und Trailer zeigte. Erstmals wurden auch die Easy-Mode Optionen vorgestellt, die von den traditionellen Schwierigkeitsgraden abweichen.

