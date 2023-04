Suicide Squad: Kill the Justice League offiziell auf 2024 verschoben

„Suicide Squad sieht so aus, als hätte es viel mehr Schwung in seinem Gameplay als Gotham Knights und Avengers, aber dieses Modell des Superheldenspiels ist scheiße.“

Genau daran soll sich aber nichts mehr ändern, da Suicide Squad: Kill the Justice League von Anfang an als Live-Service-Game entwickelt wurde und man davon nicht einfach wieder abrücken kann. Spieler befürchten daher auch schon, dass das Spiel das nächste Marvel’s Avengers wird.

Kritik an Suicide Squad: Kill the Justice League gab es vor allem am Live-Service-Ansatz, den die Spieler hier ablehnen. Diese wünschen sich lieber ein starkes KoOp-Game mit einer gute Story, wie man sie von den Batman-Spielen gewohnt ist.

„Wir haben die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die nötige Zeit zu nehmen, um daran zu arbeiten, das Spiel für die Spieler von höchster Qualität zu entwickeln. Vielen Dank an unsere großartige Community für die anhaltende Unterstützung, Geduld und das Verständnis. In den kommenden Monaten gibt es noch viel mehr zu teilen und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr in Metropolis zu sehen.“

In einem kurzen Update erklärt der Entwickler, dass man sich mehr Zeit für den Feinschliff nehmen möchte, um dem Anspruch gerecht zu werden, den die Spieler von Rocksteady erwarten. Ob sich damit inhaltlich etwas an dem Spiel ändert, ist nicht bekannt.

Warner Bros. und Rocksteady Games verschieben nun doch noch einmal Suicide Squad: Kill the Justice League, nachdem es zuletzt einige Kritik an dem Spiel gab. Als neuen Release nennt man den 02. Februar 2024 .

