Firewall Ultra wurde exklusiv für PS VR2 entwickelt und bietet dank Eye-Tracking, 3D-Audio und der PlayStation V2-Sense-Controller ein extrem realistisches und packendes Spielerlebnis. Neben einem spannenden PvP-Modus, in dem zwei Viererteams in taktischen Gefechten gegeneinander antreten, ist der brandneue PvE-Modus namens „ Exfil “ verfügbar, bei dem man mit bis zu drei Mitspielern gegen die KI kämpft.

Abgesehen von den Operations gibt es auch Pläne, um Firewall Ultra mit neuen Gameplay-Features und anderen Verbesserungen zu unterstützen, die nach und nach für alle Spieler verfügbar sein werden. Ferner sind zwei neue Karten in Planung (spielbar sowohl im Exfil- als auch im Contract-Mode) und zwei neue Koop-PvE-Modi. All das wird allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen.

