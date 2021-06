Forspoken – Neues Gameplay vom AMD FidelityFX Super Resolution Showcase

Square Enix hat im Rahmen des AMD FidelityFX Super Resolution Showcase neue Gameplay-Szenen aus Forspoken enthüllt, das später auch für PS5 erscheint. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass die neue Technologie auf PS5 und in Forspoken zum Einsatz kommt.

In Forspoken übernehmen Spieler die Rolle von Frey Holland, einer jungen Frau, die ihre magischen Fähigkeiten einsetzen muss, um in der fantastischen und zugleich gefährlichen Welt Athia zu überleben. Damit steht sie im Mittelpunkt des Spiels, in dem sie eine unbekannte Welt erkundet, in der sie sich heimtückischen Prüfungen stellt, um das Geheimnis Athias zu lüften.

Hinter FidelityFX steht eine von AMD entwickelte Upscaling-Technologie, um anspruchsvolle 4K+ Bilder noch besser darzustellen, ohne die Performance zusätzlich zu belasten. Das Spiel läuft dadurch flüssiger und Entwickler können sich mehr auf die Darstellung von Details, Partikeln usw. konzentrieren.

„Das Ziel von 4K als native Auflösung ist extrem anspruchsvoll, selbst auf dieser Super-High-End-Hardware. Es wird massiv sein, Mechanismen zu haben, um den Frame zu rekonstruieren und ihn praktisch identisch mit nativem 4K aussehen zu lassen, während der Anspruch an die Performance viel geringer ist.“ AMD

AMD FidelityFX Super Resolution ist ab sofort für Entwickler verfügbar und dürfte somit auch bald in ersten Spielen zu finden sein.

Forspoken selbst erscheint im kommenden Jahr für PlayStation 5 und PC.