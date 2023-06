Front Mission: 1st Remake angekündigt, Trailer & Termin

Ein O.C.U. und Aufklärungszug unter der Führung von Captain Royd Clive wird mit der Untersuchung eines U.C.S. beauftragt, was eine Reihe von Ereignissen auslöst, die die ganze Insel in einen Krieg stürzen. Royds Verlobte, Leutnant Karen Meure, wird im Einsatz vermisst. Nach seiner Entlassung aus dem Militär macht sich Royd daran, herauszufinden, was mit Karen passiert ist. Seine Suche führt ihn immer näher an die Verschwörung hinter dem Vorfall und die Mächte, die ihn inszeniert haben.

Forever Entertainment hat Front Mission: 1st Remake für weitere Plattformen bestätigt, das in diesem Juni erscheint. Dazu zählen die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X.

What do you think?