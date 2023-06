Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Remake wird keine neuen Dialoge aufzeichnen

Jetzt steht fest, dass die original Sprachaufnahmen zum Einsatz kommen werden, wie unter anderem The Verge berichtet. Diese berufen sich dabei auf Tommy Williams, Konami’s Head of Communications. Das Voiceover bleibt somit identisch, womit sich auch an der Story nichts ändern wird.

Das Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater möchte so nahe wie möglich am Original bleiben. Hierfür setzt man auf die Originalsprecher, verzichtet gleichzeitig aber auch auf neue Synchronaufnahmen.

