Gerücht: 2K Games sichert sich die LEGO-Lizenz, mehrere Spiele in Arbeit

Der langjährige Entwickler TT Games hat womöglich die Lizenzrechte an LEGO verloren, die sich aktuellen Berichten zufolge 2K Games gesichert hat. Hier sollen sich schon mehrere Spiele in Arbeit befinden.

Demnach entsteht hier ein Fußball-Spiel zusammen mit Sumo Digital, gefolgt von einem Open-World Racing Game, das von Visual Concepts stammt, sowie ein weiteres LEGO Sports Game, das auf einem großen Sport-Franchise basieren soll. Berichte über ein weiteres Spiel von Visual Concepts außerhalb der WWE-Serie wurde bereits vergangene Woche diskutiert, das offenbar einen Lizenz-Hintergrund hat.

Jüngeres Publikum als Ziel

Ziel mit dem LEGO-Franchise ist es demnach ein jüngeres Publikum zu erreichen, weshalb man in LEGO einen idealen Partner für dieses Vorhaben sieht. Zudem ist die Rede von Crossover-Charakteren, darunter aus den Franchises von Marvel, DC und Harry Potter, die bei LEGO alle schon ein kleines Zuhause haben.

Auf Nachfrage bei LEGO, 2K Games oder Sumo Digital haben diese jeglichen Kommentar verweigert, da man Gerüchte und Spekulationen, sowie zukünftige Pläne generell nicht kommentiert.

TT Games ist seit 2005 im Besitz der LEGO-Lizenz, die seitdem ein Spiel nach dem anderen produziert haben. Zuletzt stand der Entwickler aber auch in der Kritik, da man zunehmend einen größeren Druck verspürte und es vermehrt zu Crunch-Zeiten gekommen sein soll. Insofern wäre ein Lizenzwechsel vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt.

Aktuell arbeitet TT Games noch an Lego Star Wars: The Skywalker Saga, die in diesem April erscheint. Das könnte dann schon das letzte LEGO-Spiel des Entwicklers sein, wobei es auch Berichte über mindestens ein weiteres Spiel gibt. Angesichts der inzwischen doch erheblichen Verzögerung von Lego Star Wars: The Skywalker Saga könnte das Projekt aber auch gar nicht mehr erscheinen.