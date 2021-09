Gerücht: Battlefield 2042 auf 2022 verschoben

Offenbar kündigt sich eine Verschiebung von Battlefield 2042 an, um das es derzeit ohnehin verdächtig ruhig ist. Der Shooter soll nun erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Weder einen Beta Test noch sonst etwas wurde bislang kommuniziert, weshalb man auf Probleme bei der Entwicklung tippt, die eine Verschiebung unausweichlichen machen sollen. Dass diese schon bald angekündigt wird, glaubt zumindest der Insider Jeff Grubb, der zunächst eine Verschiebung eines großen Titels auf Twitter andeutete und später in einem Discord-Chat auf Battlefield 2042 verwies.

Welcome to delay season. More delays coming this week. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 15, 2021

Bestätigung noch diese Woche?

Offiziell ist das bislang natürlich noch nicht, wäre in der Tat aber eine drastische und schmerzhafte Verschiebung für EA und DICE – und natürlich für die Spieler. Ob dem tatsächlich so ist, wird man hoffentlich bald erfahren, wahrscheinlich noch in dieser Woche.

In Battlefield 2042 steht die Welt am Abgrund. Ressurcen und Wasserknappheit haben unzählige Länder ins Chaos getrieben und die größte Flüchtlingskrise der Menschheitsgeschichte ausgelöst. Zu diesen Non-Patriated oder No-Pats gehören Familien, Bauern, Ingenieure und auch Soldaten. Inmitten dieser Krise stürzen die Vereinigten Staaten und Russland die Welt in einen globalen Krieg, während No-Pat-Spezialisten auf beiden Seiten nicht für eine Flagge kämpfen, sondern für die Zukunft aller Heimatlosen in dieser neuen Welt.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Battlefield können auf den Next-Gen Konolen 128 Spieler gleichzeitig das ganze Ausmaß des Krieges erleben. Dadurch hat man die Chance, an groß angelegten Schlachten teilzunehmen, bei denen alles passieren kann. Erlebt so einen noch spektakuläreren und größeren Krieg auf sieben riesigen Karten mit ständig wechselnden Kampfbedingungen und Gameplay-Herausforderungen.