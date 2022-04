Gerücht: Kojima Productions von Sony aufgekauft

Damit bleibt es spannend, was die kommenden Stunden oder Tage so bringen. Vermutet wurde zuletzt ja eher, dass Sony diesmal einen ganzen Publisher aus dem japanischen Raum schluckt , wobei Capcom hier hoch im Kurs stünde.

Bei Kojima Productions ist derzeit jedenfalls etwas im Gange, die erst kürzlich die Büros, in denen Death Stranding entstanden ist, wieder geräumt haben, um sich einem neuen Projekt zu widmen. Welches das ist, kann derzeit nur spekuliert werden. Abseits dessen gab es auch mal Gerüchte, dass Kojima Productions an einem exklusiven Xbox Spiel arbeiten würde, was als PlayStation Studio aber wohl kaum noch der Fall wäre.

Nun gibt es zwei Szenarien: entweder man macht eine Ausnahme für Death Stranding, da der Titel tatsächlich nur mit enormer Unterstützung von Sony realisiert wurde, oder Kojima Productions ist inzwischen tatsächlich ein PlayStation Studio und der Banner wurde zu früh online gestellt. Interessanterweise wird dieser nicht auf allen Bildschirmen sofort in voller Größe gezeigt und Death Stranding fällt mit seiner ganz linken Platzierung einfach aus dem Bild, so dass man den Banner für sich alleine anzeigen lassen muss.

Zwar war Death Stranding nur exklusiv für PlayStation und später auch für den PC erhältlich, Kojima Productions an sich ist aber ein unabhängiges Studio und dürfte sich somit nicht als PlayStation Studio rühmen. Auch in der einzelnen Übersicht der PlayStation Studios wird Kojima Productions „noch“ nicht namentlich erwähnt.

Während es eine offizielle Ankündigung dazu bislang nicht gibt, wurde der offizielle Banner der PlayStation Studios still und heimlich aktualisiert. Statt Concrete Genie von PixelOpus wird dort jetzt Death Stranding gezeigt, was im Grunde nur der Fall sein sollte, wenn der Titel tatsächlich von einem PlayStation Studio käme.

