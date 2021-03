Gerücht: Resistance Remake / Resistance 4 für PS5 auf dem Weg

Den gestrigen Berichten zu den kommenden Naughty Dog Projekten folgt heute eine weitere Meldung, wonach Sony an einem Remaster der Resistance-Serie oder einer möglichen Fortsetzung arbeitet.

Bislang hat Sony sämtliche Anfragen nach einer Fortsetzung oder Neuauflage zu Resistance abgeblockt, obwohl die Shooter-Serie von Insomniac Games damals überaus erfolgreich war. Die ersten Spiele erhielten durchweg gute Kritiken und sind bei den Spielern beliebt wie kaum eine andere Serie, dennoch gab es in der PS4 Generation nie ein Remaster oder Remake.

Die anhaltenden und immer wiederkehrenden Nachfragen könnten Sony aber so langsam umstimmen.

Resistance 4 oder Remake?

Das könnte sich nun ändern, wenn man Gerüchten glaubt, die offenbar aus internen E-Mails stammen. Demnach arbeitet Sony entweder an einer Fortsetzung oder an Remake-Versionen der ursprünglichen Trilogie für PlayStation 5. Möglicherweise sogar an beidem, um den Hype darum neu zu entfachen.

Unklar ist, ob auch Insomniac Games in das Projekt involviert sein wird oder Sony die Entwicklung an ein anderes Studio abgibt. Alles ist derzeit denkbar, wenn auch alles andere als offiziell. Bis sich Sony hierzu offiziell äußert, muss man das Ganze natürlich als Gerücht einstufen.

Sollte an den Gerüchten was dran sein, erfahrt ihr dies natürlich umgehend hier bei uns.