Ghostrunner: Project_Hel DLC jetzt erhältlich

505 Games erinnert noch einmal an den heutigen Release von Ghostrunner: Project_Hel, dem neuesten DLC, nachdem das Hauptspiel bei PlayStation Plus in diesem März verfügbar ist. Der neue Story-Inhalt schubst die Antiheldin zurück in den dystopischen Dharma Tower.

Project_Hel spielt kurz vor den Ereignissen der ursprünglichen Ghostrunner-Story, wo ein Kampfdroide namens Hel seine eigene blutige Mission startet, um eine Rebellion am Fuße der Turmstadt niederzuschlagen.

Die wahre Motivation gründet jedoch auf ihrem Hass auf die Schöpfer, die sie zwischen ihren Aufträgen gefangen halten. Ihre interne Programmierung verhindert, dass sie sie direkt ausschalten kann, so dass sie nur widerwillig ihre Befehle befolgt und dabei nach alternativen Wegen Ausschau hält, um die Pläne ihrer Schöpfer zu vereiteln.

Im Gegensatz zu den anderen Ghostrunnern besteht Hel nicht aus biologischen Komponenten, sondern wird von einer zusammengeschusterten KI gesteuert, die sie instabil, impulsiv und wütend macht. Dazu gibt es eine neue Wut-Anzeige, die durch das Töten von Feinden aufgefüllt wird. So lassen sich neue Fähigkeiten freischalten, um etwa den eigenen Tod zu überwinden und die feindliche Verteidigung mit Angriffen und Energiesalven aus der Ferne zu zu brechen. Durch das überarbeitete Fortschrittssystem kann man ihre Fähigkeiten auch weiter verbessern.

Was für Jack, den Protagonisten des Originalspiels, sein Greifhaken war, ist für Hel ihr mächtiger Supersprung. Er verleiht ihr ermächtigende Bewegungsmöglichkeiten bei Überquerungen und Kämpfen. Zudem kann sich Hel weit durch die Luft katapultieren und mit ihrem Sensorik-Verstärker Flugbahnen visualisieren. Dafür verspricht man ein ganz eigenes Spielgefühl, das sich zum Ghostrunner unterscheidet.

Als Spieler kann man sich mit Project_Hel auf neue Herausforderungen, neue Gegnertypen und zwei neue Bosse freuen. Vor ihnen liegen sieben neue Level, untermalt mit neuen Tracks des Elektro-Musikers Daniel Deluxe, und neonbeleuchtete Stadtfassaden zum bestaunen. Hier lassen sich außerdem versteckte Gegenstände sammeln, um mehr Kontext zu erhalten und zu entdecken, wie Hel zu einem der gefährlichsten Bosse in Ghostrunner aufsteigt.

Der Ghostrunner: Project_Hel DLC ist für 14,99 EUR erhältlich.