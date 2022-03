Ghostwire: Tokyo – Neuer Pre-Launch-Trailer erschienen

Gut zwei Wochen vor dem offiziellen Release zeigen Bethesda und Tango Gameworks den Pre-Launch Trailer zu Ghostwire: Tokyo, das exklusiv für PS5 erscheint.

Das neue Video gibt noch einmal einen Einblick in die mystische Action und die faszinierende Welt, auf die sich die Spieler mit Ghostwire: Tokyo freuen können. Es wird wohl das letzte Spiel des Studios auf PlayStation sein, sofern Microsoft zukünftige Projekt exklusiv halten möchte.

Mit Ghostwire: Tokyo erwartet euch ein Action-Adventure, in dem Spieler die mächtigen Künste des Ätherischen Webens meistern müssen, um den diabolischen Hannya zu besiegen. Dieser ist mit seinen Anhängern, den „Besuchern“, in Tokio eingefallen und sucht seitdem dessen Einwohner heim. Diese übernatürlichen Wesen durchstreifen die atemberaubende Welt von Ghostwire und erschaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre – ein Liebesbrief an Tokio, seine Kuriositäten und Geheimnisse. Weitere Einblicke daraus gibt es auch noch einmal im kürzlichen Gameplay-Showcase. Ab sofort ist außerdem die Prequel-Story in Form einer Visual Novell im PlayStation Store kostenlos zum Download verfügbar.

Ghostwire: Tokyo erscheint am 25. März 2022. Spieler, die die digitale Deluxe Edition im PlayStation Store vorbestellen, erhalten bereits am 22. März 2022 den Vorabzugang zum Spiel. Außerdem sind das Streetwear-Outfit-Paket, das Shinobi-Outfit und die Kunai-Waffe in der Deluxe Edition enthalten.