God of War-Entwickler heuert für nächstes großes Projekt an

Da die Entwicklung von God of War Ragnarök so ziemlich vor dem Abschluss steht, planen die Santa Monica Studios bereits mit dem nächsten Projekt.

Das geht aus aktuellen Jobanzeigen des Entwicklers hervor, wo von einem „unangekündigtem Titel“ die Rede ist. Ob es ein weiteres God of War-Spiel sein wird, verrät man hingegen nicht. Zuletzt deutete man an, dass man zumindest das Setting in der nordischen Mythologie hinter sich lässt.

In der Beschreibung des Art Directors ist jedenfalls zu lesen:

„Sie werden große Teams von Artists aus mehreren Fachgebieten koordinieren, um das kreative Versprechen für ein groß angelegtes neues Projekt umzusetzen. Der ideale Kandidat war bei mehreren Titeln in einer Senior-/Lead-Rolle und kann sein Fachwissen bei Inhaltserstellung, Zusammenarbeit und Kommunikation einbringen, um immersive und ansprechende Spielererlebnisse zu schaffen.“

Es ist davon auszugehen, dass sich das Projekt derzeit noch weit am Anfang und in der frühen Planungsphase befindet, weshalb es wohl auch noch mehrere Monate, wenn nicht sogar wenige Jahre dauern wird, bis man etwas offizielles davon hört.

Wünschenswert wäre tatsächlich mal etwas ganz anderes von den Santa Monica Studios, wo nicht God of War drauf steht. Das dem tatsächlich so ist, deutete sich schon aus früheren Aussagen, bei denen von einem zweiten PS5 Projekt die Rede war.

Diese wurde damals als „genre-definierend“ und „neue Reise“ für das Studio beschrieben. Sehr wahrscheinlich steht hier also tatsächlich eine brandneue IP auf dem Plan, während man das God of War-Franchise hinter sich lässt.