God of War-Studio sucht Entwickler mit God of War-Erfahrung

Die Santa Monica Studios treiben ihr nächstes Projekt voran und suchen dafür zahlreiche neue Entwickler. Von Vorteil wird erwähnt, dass Erfahrungen mit dem Combat-System in God of War: Ragnarök vorhanden sind.

Insgesamt 24 neue Positionen wurden für das Projekt ausgeschrieben, einschließlich Lead Narrative, Animator, Senior Combat Designer, Senior Character Artist, Senior Technical Producer, Lead Tools Programer und weitere. Speziell unter Senior Combat Designer ist der Hinweis zu lesen, dass Erfahrungen mit dem Kampfsystem in God of War: Ragnarök bevorzugt werden.

Darin heißt es im Detail:

„Bewerber, die sich mit den Combat-Design, Systemen, Mechaniken und Feinden in God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) auskennen, werden bevorzugt.“

Ein neuer Hinweis auf das God of War I – III Remake?

Da eine weitere Fortsetzung von God of War mit Kratos in der Hauptrolle als so gut wie ausgeschlossen gilt, rückt das potenzielle Remake der ersten drei God of War-Spiele wieder in den Fokus. Auf dieses verwies zuletzt Nick Baker im Xbox Era Podcast, der sich dabei auf sehr vage Gerüchte berufen hat.

Dieser sagte im vergangenen Dezember:

„Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es 2024 angekündigt und 2024 oder 2025 veröffentlicht wird … über diesen Teil bin ich mir nicht ganz im Klaren, aber was ich gehört habe, ist von einer original God of War Trilogie-Remaster.„

Ob nun Remaster oder Remake ist unklar. Für ein Remake würde sprechen, dass die Spiele von Grund auf neu erschaffen werden und auf die Combat-Mechaniken des Reboots setzen, so wie es sich aus den aktuellen Jobanzeigen deutet. Technisch dürfte das Remake auf 4K und 60fps abzielen, sowie könnten die moderneren RPG-Mechaniken anstatt der progressiven Charakterentwicklung der ursprünglichen Spiele zum Einsatz kommen.

Das sind allerdings nur Vermutungen, da Sony bisher kein neues God of War-Spiel oder ein Remake angekündigt hat. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass die Santa Monica Studios eine brandneue Marke entwickeln würden.