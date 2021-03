God of War-Macher heuern erneut für neues Projekt an

Während die Sony Santa Monica Studios aktuell noch an God of War arbeiten, nimmt auch das nächste Projekt weiter an Fahrt auf.

Für dieses sucht erneut neues Personal, darunter einen neuen Lead Writer, wie es auf Twitter heißt. Nähere Details zu dem noch unangekündigtem Projekt verrät man jedoch weiterhin nicht.

🔥 HOT JOB: LEAD WRITER 🔥



We’re looking for a master of storytelling to join our team on a new unannounced title as a Lead Writer!



We're looking for a master of storytelling to join our team on a new unannounced title as a Lead Writer! — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) March 11, 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass die Santa Monica Studios ein neues Projekt andeuten, nachdem God of War so langsam ausgedient hat. Bereits im Januar suchte man nach einem erfahrenen Art Director, sowie war die Rede von „genre-definierend“ und eine „neue Reise“ für das. Sehr wahrscheinlich ist es eine brandneue IP, während man das God of War-Franchise hinter sich lässt.

Bis man von offizieller Seite etwas zu diesem unangekündigtem Projekt hört, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. Zunächst steht der Release von God of War: Ragnarök an, das voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheint.