Borderlands Movie mit Jamie Lee Curtis, Jack Black & Kevin Hart an Bord (Update)

Es kommt Bewegung in den Produktion des Borderlands Movie, für den in diesen Tagen weitere hochkarätige Schauspieler bestätigt wurden.

So wird unter anderem die Halloween-Legende Jamie Lee Curties dabei sein, die die Rolle von Dr. Tannis übernimmt. Director Eli Roth zeigt sich bereits wahnsinnig aufgeregt über die Zusammenarbeit mit Curtis, wie er verrät:

„Die Arbeit mit der Ikone Jamie Lee Curtis war ein Lebenstraum von mir, und ich freue mich sehr, dass sie ihren Humor, ihre Wärme und ihre Brillanz in die Rolle von Tannis einbringt“, so Roth.

Auch Gearbox CEO Randy Pitchford hält Jamie Lee Curtis für die perfekte Besetzung, wie er auf Twitter schreibt:

Jamie Lee Curtis is the perfect Dr. Tannis. https://t.co/oicXpkEx6O — Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 8, 2021

Neben Jamie Lee Curtis wurde vor wenigen Tagen auch Kevin Hart für das Cast bestätigt, der hier in die Rolle des Soldiers Roland schlüpft.

Hierzu ergänzte Roth:

„Ich bin begeistert, mit Kevin zusammenzuarbeiten. Borderlands ist für ihn eine andere Art von Rolle, und wir freuen uns, das Publikum mit einer Seite von Kevin zu begeistern, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Er wird ein großartiger Roland sein.“

Die Dreharbeiten zum Borderlands Film starten noch in diesem Jahr hier in Europa. So sind bereits Drehs in Budapest geplant, wo sich weitere Hollywood-Stars treffen, darunter Oscar Preisträgerin Cate Blanchett in der Rolle von Lilith.

Update: Kleiner Nachtrag, Jack Black wird die Stimme von Claptrap mimen, wie man heute ergänzend bestätigt.

„Claptrap ist der lustigste Charakter im Spiel und Jack ist perfekt, um ihn auf die Leinwand zu bringen.“

Wann der Film in den Kinos zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Update: Inzwischen wurde auch Ariana Greenblatt als Tiny Tina bestätigt. Greenblatt ist bekannt aus Avengers oder Bad Moms.