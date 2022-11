God of War Ragnarök: Sony beschwert sich über Händler und hält sich selbst nicht an den Release

Mit großer Enttäuschung tat man in der vergangenen Woche seinen Unmut über Händler kund, die sich nicht an den Release von God of War Ragnarök halten und das Spiel früher an Kunden herausgeben. Man selbst nimmt es ist in dem Punkt aber auch nicht so genau.

Das Problem bei zu früh in Umlauf befindlichen Kopien sind die potenziellen Spoiler, die meist nicht lange auf sich warten lassen. Gerade ein solch großes Spiel wie God of War Ragnarök möchte jeder vollständig und für sich alleine genießen.

Offizielles God of War Bundle zu früh ausgeliefert

Während das offiziell erst ab dem 09. November möglich sein soll, verteilt Sony schon einmal das offizielle PS5 Bundle inkl. einer digitalen Kopie von God of War Ragnarök, die mittels Voucher Code heruntergeladen und gespielt werden kann. Darüber berichtet die Twitter-Userin R.Smith, die schlichtweg ein falsches Produkt von Sony bekommen hat.

Idk what's going on with this but I ended up getting mine from Sony today and it's GoW Ragnorok lol pic.twitter.com/9jdlgcAKCG — Rasheeda Smith (@RasheedaASmith) October 31, 2022

Bestellt wurde demnach das PS5 Bundle zu Call of Duty: Modern Warfare II, geliefert wurde allerdings God of War Ragnarök. Beide Bundle sind derzeit nur bei PlayStation Direct verfügbar, also im eigenen Vertrieb von Sony. Wie und warum es zu dieser Verwechslung kam, ist nicht bekannt, für Sony ist es nun aber schon die zweite große Panne, die man in kürzester Zeit mit dem Direktvertrieb erlebt.

Zuvor gab es Beschwerden bei dem The Last of Us Remake und der limitierten Firefly Edition, die bei einigen Kunden völlig zerstört ankam. Aufgrund unzureichender Verpackungen waren diese deutlich zerknickt, zerbeult oder der Briefumschlag klebte direkt auf der Papphülle. Die Kritik damals lautete, dass Sony trotz der hohen Spielepreise an den völlig falschen Enden spart, um die Ware sicher zum Kunden zu bringen. Im aktuellen Fall gibt es offenbar deutliche Mängel in der Organisation.

Welche Konsequenzen es diesmal mit God of War Raganrök haben wird, bleibt abzuwarten. Im Fall von The Last of Us war man nicht einmal bereit einen Ersatz zu liefern, also wird vermutlich auch bei God of War Ragnarök nicht sehr viel passieren. In dem Fall Glück für den Kunden, der sich über eine frühe Kopie freuen kann.