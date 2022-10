God of War Ragnarök Trilogie wurde diskutiert, riesiger Download erwartet

Offiziell erscheint God of War Ragnarök am 09. November 2022.

Eine solch umfangreiche Saga scheint sich auch im Umfang des Spiels niederzuschlagen. Glaubt man aktuellen Berichten , wiegt God of War Ragnarök auf PS4 fast 120 Gigabyte, die man dafür herunterladen muss – mehr als doppelt so viel wie das Original aus dem Jahr 2018. Die Annahme basiert auf den Review-Codes, die derzeit schon im Umlauf sind. Auf PS5 dürfte der Download respektiv kleiner ausfallen.

Abschließend sicher Gaubery zu, dass man die Story definitiv zum Abschluss bringen wird und auch viele Fragen beantwortet werden, die man bisher offen ließ. Fans spekulieren bereits, dass Kratos in God of War Ragnarök sein Ende finden wird.

„Dieses Spiel ist größer, als wir uns ursprünglich vorgestellt hatten. Es gibt viele wichtige Story-Momente, die wir abdecken mussten. Es gibt noch mehr Charaktere, denen wir folgen. Und am Ende fühlt es sich groß und episch an, weil es dort viel zu genießen gibt.“

Die Schwierigkeit dabei war herauszufinden, wie man die Story in einem Spiel zusammenfassen muss, um Ragnarök gerecht werden und am Ende des Spiels einen großen Moment zu haben. Letztendlich wurde es umfangreicher, als man es so vorgestellt hat.

„Ob die nordische Saga eine Trilogie oder nur zwei Spiele sein würde, darüber haben wir viel diskutiert“, so Gaubery. „Es gab offensichtlich Vor- und Nachteile für beide Ansätze. Also warteten wir darauf, dass [Santa Monica Creative Director] Cory Barlog sich einmischte, und er tat es. Und er sagte: ‚Lass es uns zwei machen‘.“

Im aktuellen Behind-the-Scenes Look sagte Lead Writer Rich Gaubery, dass man sich zwischen einer Trilogie oder zwei Spielen entscheiden musste. Die Wahl fiel letztendlich darauf, die Story in der nordischen Mythologie mit zwei Spielen zu beenden.

Als die Arbeiten von God of War Ragnarök begonnen haben, stellte man sich bei Sony Santa Monica die Frage, wie umfangreich das Spiel werden wird. Am Ende hätte es das Zeug zu einer Trilogie gehabt, wie man verrät.

What do you think?