Gran Turismo 7 – Update 1.25 mit vier neuen Fahrzeugen online

Polyphony Digital und Sony haben das Oktober-Update 1.25 für Gran Turismo 7 veröffentlicht, das erstmal vier neue Fahrzeuge mit bringt.

Das Update steht unter dem Motto: „Von wertvollen Oldtimer bis hin zu einem neuen Sportmodell.“ Dazu gehören der Maserati Merak SS ‘80, der Mazda Roadster NR-A (ND) ‘22, der Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) ‘73 und der Nissan GT-R NISMO GT3 ‘18.

Der Maserati Merak war ein Mittelmotor-Sportwagen, der 1972 eingeführt wurde und gilt als Schwestermodell des ein Jahr zuvor debütierten Bora. Das Außendesign ist dem Bora sehr ähnlich und beide wurden von Giugiaro entworfen. Während der Bora ein Fließheck war, sieht sich der Merak als Stufenheck mit einer Säule im Fastback-Stil.

Die Essenz des ND kam am reinsten in der NR-A-Klasse zum Ausdruck, einem motorsportorientierten Basismodell. Der NR-A schloss sich erstmals dem Line-up des NB-Modells der 2. Generation an, wo er mit der Idee eingeführt wurde, jedem eine einfache Möglichkeit zu bieten, die Freude am Rundstreckenrennen zu erleben. Diese Ideen wurden in der ND-Version fortgeführt, die mit besonderem Fokus auf sportliches Fahren modifiziert wurde.

Gran Turimso 7 – Update 1.25

Der C10 Skyline mit dem Spitznamen „Hakosuka“ übergab im September 1972 den Staffelstab an ein neues Modell. Das neue Modell C110 erhielt aufgrund seiner Werbespots den Spitznamen „Kenmeri“ und war nach seinem Debüt ein explosiver Hit. Der Körper hatte eine fließende Form, wobei alle unnötigen Linien weggelassen wurden. Es hatte jedoch immer noch die Oberflächenlinien und die 4 runden Scheinwerfer, die Erkennungszeichen der Skyline waren.

Der Nissan GT-R Nismo GT3 ist ein FIA-GT3-reglementierter Produktionsrennwagen, der von Nismo auf Basis des R35-Modells GT-R von Nissan entwickelt wurde. Seit 2012 war eine GT3-Version des GT-R für Kunden erhältlich, ab 2015 wechselte das Basismodell dann zum GT-R Nismo, der eine verbesserte Karosseriesteifigkeit aufwies. Das Modell 2018 wurde auf einen Dry Sump umgestellt, sodass der Motor ca. 150 mm tiefer im Motorraum Platz fand, um den Schwerpunkt zu senken, und 150 mm weiter hinten, um die Gewichtsverteilung zu optimieren.

Mit ‘Autumn Leaves’ und ‘Whitby’ stehen mit dem Update außerdem zwei neue Scapes zur Verfügung.