Gotham Knights – Charakter-Trailer rückt Robin in den Mittelpunkt

Nach Nightwing ist heute Robin an der Reihe, der sich in einem Character-Gameplay-Trailer zu Gotham Knights näher vorstellt.

Robin glaubt, dass Gotham City einen Helden braucht, und er wird dafür sorgen, dass es einen hat. Der Kampf wird ohne seinen Mentor nicht derselbe sein, aber das muss Tim Drake alias Robin selbst herausfinden. Robin muss an sich glauben, wenn er beweisen will, dass er das Zeug dazu hat.

Robin mag vielleicht der jüngste der Batman-Familie sein, aber er ist auch der klügste und ein Meister des deduktiven Denkens. Tim glaubt fest an Batmans Mission und kämpft aus der Überzeugung heraus, dass Gotham City einen Helden braucht und nicht wegen eines persönlichen Verlustes. Batman war ein hochkarätiger Mentor, der den Typ Mann verkörperte, der Tim werden will.

„Wir wussten immer, dass wir uns auf einen jüngeren Robin konzentrieren wollten, um eine gute Altersspanne unter den Knights zu haben. Sowohl Tim mit Bruce als auch Robin mit Batman. So definiert er sich jetzt, da Batman nicht mehr da ist. Und er drückt aus, dass Batman und Bruce an ihn glauben. Und das ist ein wesentlicher Teil dessen, was wir mit Tim als Charakter im Spiel machen.“