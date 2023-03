Gran Turismo 7 bekommt 120hz & VRR-Support

Gran Turismo Sophy wurde mit modernster Deep-Reinforcement-Learning-Technologie entwickelt und profitiert von einem umfassenden Training über die Cloud-Gaming-Infrastruktur von Sony. Durch die Integration dieses KI-Agenten in die Rennsimulation, wo er kontinuierlich Entscheidungen in Echtzeit trifft, wird das maschinelle Lernen auf eine neue Ebene gehoben.

Heute endet außerdem das „Gemeinsam fahren“-Event, bei dem Spieler aller Level und Fähigkeiten gegen GT Sophy in einer Serie von vier Rennen antreten. GT Sophy lässt sich damit auch in einem 1-gg.-1-Modus herausfordern, in dem sie mit identischen Fahrzeugkonfigurationen und Einstellungen gegen GT Sophy antreten.

What do you think?