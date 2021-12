Gran Turismo 7 – Porsche Vision Gran Turismo enthüllt

Nach dem Deep Forest Race Track wurde nun auch der Porsche Vision Gran Turismo gemeinsam von Polyphony Digital und Porsche enthüllt, der später auch in Gran Turismo 7 verfügbar sein wird.

Der Porsche Vision Gran Turismo ist die erste Konzeptstudie von Porsche, die speziell für den Einsatz in einem Videospiel entwickelt wurde. Diese zukunftsweisende Version bekannter Porsche-Designelemente weist die markentypischen Proportionen mit einem besonders sportlichen Höhen-Breiten-Verhältnis, einer extrem tief angesetzten Motorhaube und stark ausgeprägten Kotflügeln auf. Die Leuchten in der besonders puristischen Front und die integrierten Lufteinlässe stellen eine optische Verbindung zur Designsprache des Taycan her – eine Anspielung auf den rein elektrischen Antrieb des Fahrzeugs.

Das Heck ziert indes ein betont schmales Lichtband – eine Weiterentwicklung der von den 911- und Taycan-Modellen bekannten Lichtsignatur. Die klare Betonung der Markenidentität setzt sich auch im Innenraum mit dem geschwungenen, auf den Fahrer zugeschnittenen Hologramm-Display fort, das über dem Lenkrad zu schweben scheint. Die tiefe Sitzposition unterstreicht dabei zusätzlich die Dynamik des Fahrzeugs.

Zudem spielen die realistischen Oberflächenoptiken im Innenraum eine große Rolle, wie man ergänzt:

„Wir haben lange überlegt, wie das richtige Materialdesign aus Carbon und Titan aussieht. Ziel war es, Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung zu steigern“, sagt Markus Auerbach, Leiter Interior Design bei Porsche. „Außerdem spielen bei zukunftsweisenden Projekten auch nachhaltige Aspekte eine Rolle. Wir haben zum Beispiel beim Concept Car ausschließlich komplett vegane Materialien verwendet.“

Weiter heißt es:

„Der Reiz eines Porsche liegt in seinem puristischen Design“, sagt Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital. „Und in puncto Engineering-Kompetenz verfolgen wir und Porsche dieselbe perfektionistische Philosophie. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für den Rennsport und blicken auf die Zukunft des Autos.“

Der Porsche Vision Gran Turismo wird exklusiv in Gran Turismo 7 verfügbar sein.