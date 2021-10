Grand Theft Auto: The Trilogy erscheint offenbar zum Vollpreis

Rockstar Games lässt sich die Neuauflage der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition offenbar fürstlich bezahlen, die vermutlich zum Vollpreis von 70 EUR erscheint.

Das ergeben Hinweise von ersten Händlern, wo die Trilogie bereits gelistet ist und vorbestellt werden kann. Demnach werden für die PS5-Version rund 70 EUR fällig, während die Last-Gen Version mit rund 60 EUR gelistet wird.

Rockstar Games selbst hat bisher keine Angaben zum Preis der Neuauflage gemacht, die irgendwann noch in diesem Jahr erscheinen wird. Für diesen Preis sollten Spieler allerdings mehr als ein simples Remaster erwarten können, das sich in nur in besserer Auflösung und verfeinerten Texturen niederschlägt.

Offiziell spricht man von diversen Upgrades, darunter bei der Grafik, dem Gameplay, Audio und mehr, während man den klassischen Look and Feel der Spiele beibehalten möchte.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bietet umfassende Upgrades, einschließlich grafischer Verbesserungen und moderner Gameplay-Verbesserungen für alle drei Titel, während das klassische Erscheinungsbild der Originale beibehalten wird.“ Rockstar Games

Release im November?

Auch Gerüchte um das potenzielle Release-Datum gibt es bereits, das Rockstar Games bislang nicht verraten hat.

Laut dem Insider Tom Henderson erscheint die Grand Theft Auto: The Trilogy am 11. November, mit einer offiziellen Bekanntgabe am 22. Oktober, dem Tag, an dem GTA III sein Jubiläum feiert. Der 11. November wäre hingegen der Tag gewesen, an dem GTA V für PS5 erscheinen sollte.

Über diesen Termin wurden wohl erste Partner informieren, um sich auf die Veröffentlichung vorbereiten zu können. Bestätigt ist das Ganze wie üblich nicht.

Weitere Details zur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition folgen in den kommenden Wochen, einschließlich einem Special zu GTA III, das bald Jubiläum feiert.