GRID Legends – Story-Modus „Driven to Glory“ Showcase online

Nach den gestrigen Previews zu GRID Legends und seinem Story-Modus „Driven to Glory“ gibt es heute einen umfassenden Showcase daraus, den Codemasters veröffentlicht hat.

In „Driven to Glory“ erkundet man die Verbindung zwischen Fahrer und Auto und die Hingabe, die nötig ist, um ein Rennchampion zu werden. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, der zeigt, dass es mehr braucht als nur ein Lenkrad und Kenntnisse von der Strecke.

In der Kampagne findet man heraus, was von Nöten ist, um ein 1332-PS-Biest zu zähmen und in der GRID World Series gegen Seneca, Voltz und Ravenwest anzutreten. Das Ganze wird im Stil einer Dokumentation vorgestellt, in dessen Hauptrolle der Schauspieler Ncuti Gatwa steht.

Aus unserer Preview:

„Wer mit GRID Legends neu einsteigt, findet mit Driven to Glory einen perfekten Einstiegspunkt, um sich zunächst an die Materie heranzutasten und später dann Erfolg in anderen Spielmodi zu finden, während Fans der Serie eine Fortsetzung der Geschichte präsentiert bekommen und alte Bekannte wieder treffen.“

Man selbst schlüpft dazu in die Rolle von Driver 22 und nutzt die Gunst der Stunde, um Ado zu beeindrucken und euch einen Platz bei Seneca Racing zu sichern. Im Laufe dieser erfolgsversprechenden Geschichte von Grid Legends arbeitet ihr euch in der GRID-Weltrangliste langsam nach oben, trefft immer wieder auf neue Rivalen und müsst euch neuen Herausforderungen stellen.

Mehr dazu verrät euch das nachfolgende Video, während GRID Legends offiziell am 25. Februar erscheint.