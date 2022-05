GRID: Legends – Update 2 mit neuen Wettereffekten & Special Events online

Passend zu den aktuellen Unwettern in Deutschland, kann man die Naturgewalten nun auch in GRID: Legends erleben. Das Update #2 fügt dem Racer neue Wettereffekte, Special-Events und mehr hinzu.

Während in den hiesigen Regionen vor Sturm und Tornados gewarnt wird, trifft man in GRID Legends (unsere Eindrücke) nun auf Staub und Nebel. Dies hat unter anderem Einfluss darauf, wie man die Strecken meistern möchte, wobei eine vorsichtigere Herangehensweise von Vorteil sein kann. Wer weiß, was hinter der Nebelwand auf einen wartet.

Denn Nebel wird in Sichtweite zu einem enormen Problem, so dass man sich hinter dem Steuer die Frage stellen muss, ob man dieses Risiko eingehen möchte, oder sich darauf verlassen kann, dass man die Strecke in und auswendig für Bremsmanöver kennt, um am Ende sicher im Ziel anzukommen?

Extreme Staub-Bedingungen herrschen hingegen in Dubai, Sydney, Bathurst und Crescent Valley. Der stetige Zuwachs an Sand hat nicht nur Einfluss auf die Handhabung eures Gefährts, sondern auch auf die Sichtweite. Wenn man ein Event unter diesen Bedingungen zur Ziellinie bringen will, muss man stets auf Achse sein.

Neue Special Events

Das Update #2 fügt auch neue Special-Events hinzu, die sich in wöchentliche und monatliche Herausforderungen aufteilen, um damit den Alltag aufzufrischen und neue Belohnungen auszuschütten. Mithilfe der brandneuen „Besondere Events“-Seite lassen sich die aktuellsten Herausforderungen schnell finden, die GRID Legends zu bieten hat.

Jede Herausforderung belohnt einen damit ganz individuell verfügt zudem über eine eigene Bestenliste, damit man jederzeit einsehen kann. Hier wird ersichtlich, wie man sich gegen den Rest der weltweiten Community von GRID Legends geschlagen hat.

Die vollständigen Patch Notes zum Update #2 lassen sich unter diesem Link einsehen. Dort werden allgemeine Fehler, der Online-Part, grafische Bugs, Audio-Fixes und mehr aufgelistet.