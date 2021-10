GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – Release bestätigt & erstes Gameplay

Kaum angekündigt, bestätigt Rockstar Games heute den Release-Termin zu Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, der sich mit dem vorherigen Leak deckt. Obendrauf gibt es das erste offizielle Gameplay.

Demnach erscheint die Neuauflage am 11. November in digitaler Form, gefolgt von der physischen Disc-Edition am 07. Dezember 2021. Die Neuauflage wird verschiedene Verbesserungen bieten, darunter überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen für alle drei Spiele, wobei man den klassischen Look & Feel der Originale bewahren wird.

Im Detail verspricht man neben diesen allgemeinen Verbesserungen eine „brillante neue Beleuchtung, Umgebungs-Upgrades, hochauflösende Texturen, sowie eine verbesserte Sichtweite“. Darüber hinaus können die Spieler die „Grand Theft Auto V-Style-Steuerung und Targeting“ erwarten.

Hinzu kommt ein optimiertes Controller-Layout, eine verbesserte Mini-Map, Mission-Restarts, die Integration des Rockstar Social Club, verbesserte Wasser- und Wettereffekte, eine verbesserte Vegetation, eine höhere Weitsicht, 4K/60fps Support auf PS5/XSX/PC und mehr.

GTA: The Trilogy erscheint zum Vollpreis

Wie ebenfalls zuvor spekuliert, erscheint die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition auf den Last-Gen Konsolen zum Preis von 59,99 EUR, während die New-Gen Versionen noch gar nicht erwähnt werden. Möglicherweise kommt hier ein weiterer Aufschlag dazu.

Wer die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition direkt über den Rockstar Store kauft, darf sich immerhin über einen einmaligen Rabatt von maximal 15 EUR freuen. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt und endet im Januar 2022.

„Von ganzem Herzen möchten wir uns bei allen Fans von Grand Theft Auto bedanken, die die Spiele über die vergangenen zwei Jahrzehnte unterstützt haben. Eure Liebe und Anerkennung für diese Spiele haben dabei geholfen, die Grand Theft Auto-Reihe mit jedem Teil weiter zu bringen.“ Rockstar Games

Erstes Gameplay-Video

Weiterhin zeigt Rockstar Games heute das erste Gameplay-Video mit Einrücken aus der Neuauflage, wobei hier sehr auffällige Unterschiede auzumachen sind.

War es damals dem technischen Stand geschuldet, dass Details bei Charaktere etc. eher ausblieben, setzt man für die Neuauflage auf einen Look, der ein wenig an Toy Story erinnert. Das ist letztendlich aber Geschmackssache.

Weitere Details zur GTA: The Trilogy – The Definitive Edition folgen in den kommenden Tagen.