GTA VI: Release nicht vor 2026 als Notfallplan – Bericht

Laut den Quellen von Kotaku, die anonym bleiben möchten, soll die Produktion von „GTA VI“ tatsächlich nicht im Zeitplan liegen. Das soll der wahre Grund sein, warum die Mitarbeiter bei Rockstar Games zurück in die Büros soll. Der Entwickler selbst gab Sicherheitsbedenken an und das Bestreben, die bestmögliche Qualität zu erreichen.

What do you think?