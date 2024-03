GTA VI wird laut Experten in einem Punkt enttäuschen

GTA VI gilt als die wichtigste Veröffentlichung in dieser Generation, mit der Rockstar Games ihren durchgängigen Erfolg weiter zementieren wird. In einem Punkt könnte das Spiel aber enttäuschen, wenn Experten am Ende recht behalten.

Spezieller bezieht man sich hier auf die PS5 Pro, für die GTA VI so etwas wie das Zugpferd werden könnte. Dementsprechend haben die Spieler große Erwartungen, nicht nur an die Hardware, sondern auch an das Spiel. Ob diese erfüllt werden, zeigt sich im nächsten Jahr.

GTA VI ohne 60fps?

So hat sich Digital Foundry den kürzlich geleakten Spezifikationen zur PS5 Pro angenommen, die basierend darauf glauben, dass der potenzielle Rockstar Games Blockbuster nicht mit 60fps laufen wird. Das führt man vor allem auf die weiterhin zu schwache CPU zurück, die lediglich einen Boost von 10% erhält, was wiederum auf Kosten der GPU geht. Das sei zu wenig, um ein Spiel wie GTA VI mit einer hohen Performance laufen zu lassen.

Richard Leadbetter von Digital Foundry meint dazu:

„Sie kennen alle Vermutungen: „Hey, das wird eine großartige Box für Grand Theft Auto 6, wir können das mit 60 Bildern pro Sekunde ausführen …“, es sei denn, Rockstar gelingen magische CPU-Sachen. Ich gehe jedoch davon aus, dass das nicht passieren wird. Zusätzliche 10 % bei der CPU werden überhaupt nicht viel bewirken.“

Auch wenn ein Großteil heutiger Spiele eine 60fps Option mit sich bringt, haben vor allem Open-World-Spiele immer noch damit zu kämpfen. Das hatte man zuletzt an Dragon’s Dogma 2 gesehen, das auf 30fps beschränkt ist.

GTA VI soll zum perfekten Spiel werden, aber auch mit 60fps?

So wären 60fps doch möglich

In einem Szenario könnte GTA VI dennoch 60fps liefern, nämlich dann, wenn die Base PS5 ebenfalls eine solche Option anbietet. Dies dann aber zum Nachteil der visuellen Treue, die Rockstar Games herunterschrauben müsste. Warum es das eine nicht ohne das andere geben kann, lässt Digital Foundry offen.

Da weder die PS5 Pro noch GTA VI bisher erschienen sind, kann auch Digital Foundry keine endgültigen Aussagen treffen. Generell dürften viele Spiele von der Hardware profitieren. So war zuletzt die Rede von einer Upscaling-Technologie, die nahezu jedes 1080p-Spiel auf 4K hieven soll, sofern die Entwickler sich hier noch einmal dran setzen.

Der Launch der PS5 Pro wird später in diesem Jahr erwartet, während GTA VI frühestens 2025 folgt. Aktuelle Vermutungen gehen von Februar 2025 aus.