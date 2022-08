Dazu gehört Bridget, das erste neue Gesicht des Season Pass 2, die ab sofort verfügbar ist. Bridget trat erstmals 2002 in Guilty Gear X2 auf und wurde ursprünglich als Mann geboren, wurde aber als Mädchen aufgezogen. Als Kopfgeldjäger kämpft er mit einem Jo-Jo, das sich für Combos in mehrere Parts aufteilen kann.

Bereits am Samstag konnte man bestätigen , dass der Input-Lag auf PlayStation 5 deutlich reduziert werden konnte, sowie an der Implementierung des Crossplay-Feature gearbeitet wird, das demnächst als globale Beta verfügbar sein wird. Außerdem kann man sich auf neue Character-Colors freuen, die im kommenden Jahr um neue Charaktere selbst ergänzt werden.

